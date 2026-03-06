Iran l' Italia invia la fregata Martinengo per difendere Cipro e chiude l' ambasciata a Teheran

L’Italia ha deciso di inviare la fregata Martinengo in Medio Oriente per contribuire alla difesa di Cipro. Contestualmente, l’ambasciata italiana a Teheran è stata chiusa. La premier ha parlato con il primo ministro britannico, il presidente francese e il cancelliere tedesco, tutti impegnati a coordinare la risposta alle recenti tensioni nella regione.

Per gestire in maniera coordinata la crisi in Medio Oriente Giorgia Meloni ha sentito il premier britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. "Nelle prossime ore e nei prossimi giorni saranno fondamentali un'intensa attività diplomatica e uno stretto coordinamento militare", fa sapere in una nota il numero 10 di Downing Street. I leader condannano gli attacchi dell'Iran, accolgono con favore la "competenza di primo piano nel campo dell'intercettazione dei droni che il presidente Volodymyr Zelensky ha offerto ai partner nella regione" e sottolineano "l'importanza di garantire che il sostegno all'Ucraina continui su larga scala".