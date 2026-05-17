E comunque i BRICS vanno avanti

Mentre l'attenzione internazionale era concentrata sull'incontro tra il presidente degli Stati Uniti e quello di un grande paese asiatico, a Nuova Delhi si svolgeva un vertice dei paesi BRICS. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di cinque nazioni, confermando la volontà di proseguire con le attività del gruppo. Nonostante alcune tensioni tra Iran ed Emirati Arabi Uniti, i membri hanno confermato l'impegno a mantenere e sviluppare le collaborazioni tra le loro nazioni.

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Mentre l’incontro Trump–Xi catalizzava l’attenzione globale, a Nuova Delhi i BRICS tenevano un vertice cruciale che ha mostrato la loro crescente influenza geopolitica, nonostante le tensioni interne tra Iran ed Emirati Nei giorni 14 e 15 maggio, l’attenzione del mondo è stata monopolizzata dall’incontro al massimo livello tra iPresidenti Trump e Xi Jinping a Pechino, definita dal Tycoon, come tutte le cose che fa, di portata storica, ma i cui risultati per gli USA sono probabilmente inferiori a quelli delle partite di ping pong del 1971 tra le due nazionali, che contribuirono a riavvicinare i due Paesi dopo più di 20 anni di rottura (la famosa “diplomazia del ping pong” di Nixon). 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - “E comunque i BRICS vanno avanti” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La Cina lancia il piano BRICS 2026: tutto quello che sta per cambiare Sullo stesso argomento Sala: Referendum No? Le riforme vanno avantiLa dichiarazione di Sala, pronunciata nel contesto del dibattito referendario in corso, segna una posizione politica chiara riguardo all’iter... Stazioni Mm, via le barriere: "E i lavori vanno avanti"Abbattimento delle barriere architettoniche alle stazioni Mm, i lavori "non si vedono", ma, si assicura, proseguono. Il bric-a-brac dei Brics troppo diversi e in contrasto per spostare gli equilibriIl vertice dei Brics di Rio de Janeiro si è concluso con una dichiarazione congiunta di 31 pagine che ribadisce l’impegno verso un ordine mondiale più inclusivo, il rafforzamento del multilateralismo ... repubblica.it I Brics e la sfida all’OccidenteIl protagonismo dei Brics ci ricorda inoltre che dobbiamo ritrovare l’orgoglio di essere occidentali, avendo la lucidità di immaginare il nostro posto nel mondo, con intelligenza, pragmatismo e ... bergamonews.it