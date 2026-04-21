Le operazioni di rimozione delle barriere architettoniche nelle stazioni della metropolitana continuano, anche se i lavori non sono ancora evidenti ai passanti. Le autorità hanno confermato che i lavori procedono senza interruzioni, nonostante non siano visibili a occhio nudo. La fase di abbattimento delle barriere è in corso, ma le modifiche ancora non si notano dall’esterno delle stazioni.

Abbattimento delle barriere architettoniche alle stazioni Mm, i lavori "non si vedono", ma, si assicura, proseguono. Da Atm gli aggiornamenti, notificati anche al Comune. Nessuna interruzione dei lavori, opere in corso e conferma del cronoprogramma: accessibilità delle stazioni, e della linea 2, al 100% entro fine 2026. Erano stati alcuni residenti, nelle passate settimane, a segnalare l’apparente stallo dei lavori, soprattutto alla stazione di Villa Pompea, insieme a Cascina Antonietta al centro del progetto bis di abbattimento barriere avviato lo scorso anno, finanziato da ministero dei Trasporti, Comune di Milano e Atm per circa 9 milioni di euro e che coinvolge, oltre alle due stazioni "Cenerentola" di Gorgonzola, anche Cascina Burrona a Vimodrone, Crescenzago, Cologno sud e centro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stazioni Mm, via le barriere: "E i lavori vanno avanti"

Toimintatykki JOHN WOO maraton osa 1 | Elokuvan Ex-Pertit

Notizie correlate

Stadio Arechi, De Luca: "I lavori vanno avanti, è cambiato solo il finanziamento"Nel corso della diretta del venerdì pomeriggio l'ex governatore ha parlato anche del Palazzo dello Sport e della pubblica illuminazione carente in...

“I lavori all'ex Cobianchi? Non si vedono perché sono in ambiente sotterraneo ma vanno avanti”La consigliera del Pd Federica Carpi: “Sembrano fatti oggetto degli strali di mancati umarell ! Ci sarebbe da sorridere se non fosse che la denuncia...

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Stazioni Mm, via le barriere: E i lavori vanno avanti.

Stazioni Mm, via le barriere: E i lavori vanno avantiGorgonzola: Villa Pompea e Cascina Antonietta, stallo segnalato dai residenti. Atm rassicura: Le operazioni sono complesse, ma non si sono mai fermate. ilgiorno.it

Stazioni dei treni, via le barriereStrutture più facilmente accessibili alle persone con disabilità, o con difficoltà motorie in genere, sulle linee ferroviarie locali reggiane, che collegano la città capoluogo a Guastalla, Sassuolo e ... ilrestodelcarlino.it