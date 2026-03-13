Sala | Referendum No? Le riforme vanno avanti

Il sindaco ha dichiarato che le riforme continueranno nonostante il referendum, confermando il suo impegno nel portare avanti l’iter legislativo in corso. La sua presa di posizione arriva in un momento di grande attenzione pubblica sul tema, mentre il dibattito tra favorevoli e contrari si intensifica. La dichiarazione si inserisce nel quadro delle discussioni politiche legate alle riforme attualmente in fase di sviluppo.

La dichiarazione di Sala, pronunciata nel contesto del dibattito referendario in corso, segna una posizione politica chiara riguardo all’iter legislativo previsto. Anche qualora il voto popolare dovesse esprimersi contro la proposta, l’esponent sostiene che il Governo Meloni debba comunque procedere con le riforme pianificate. Questa presa di posizione emerge con forza dalla provincia di Enna e dai comuni limitrofi come Agira, Aidone, Assoro e Barrafranca. La logica sottesa è che la volontà democratica espressa alle urne non deve necessariamente bloccare l’azione amministrativa se questa risponde a esigenze strutturali della regione. Oltre il voto: la continuità dell’azione pubblica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

