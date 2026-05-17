È arrivato a 100 all' ora ho visto volare gente per aria Una donna ha perso le gambe

Da ilgiornale.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna ha perso le gambe dopo essere stata investita da un'auto che ha attraversato il centro di Modena a grande velocità. L'incidente ha coinvolto cinque donne e tre uomini, tutti feriti durante l'episodio. Alla guida c'era un trentenne di Seriate, di origine marocchina, che ha raggiunto i 100 kmh prima di scagliarsi sulla folla. Testimoni hanno riferito di aver visto persone volare in aria mentre l'auto proseguiva nel suo percorso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sono cinque donne e tre uomini i feriti, travolti dall'auto guidata da Salim El Koudri, il trentenne di Seriate con nazionalità italiana ma di famiglia marocchina che si è lanciato sulla folla in pieno centro a Modena investendo i passanti come birilli. Quattro i più gravi tra gli investiti. Da fonti dell'Ausl di Modena, ospedale di Baggiovara sono ricoverati in condizioni gravi una 53enne e una 69enne, tra esse probabilmente la donna che ha subito l'amputazione di entrambe le gambe. Meno grave invece un 69enne. All'ospedale Maggiore di Bologna è ricoverata invece la ferita più grave, una 55enne che sarebbe in pericolo di vita ed è stata sottoposta a un intervento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

200 arrivato a 100 all ora ho visto volare gente per aria una donna ha perso le gambe
© Ilgiornale.it - "È arrivato a 100 all'ora, ho visto volare gente per aria. " Una donna ha perso le gambe
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ABBIAMO VISTO la BEFANA in CASA Nostra ma è FINITA MALE

Video ABBIAMO VISTO la BEFANA in CASA Nostra ma è FINITA MALE

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Modena sotto shock: “Ho visto persone volare in aria, una scena terribile” | FOTO

Modena, una donna ferita ha perso le gambe. Meloni segue gli sviluppiSono diverse le persone ferite dall'impatto con l'auto che a Modena si è scagliata sulla folla a gran velocità.

è arrivato a 100 vistoÈ arrivato a 100 all'ora, ho visto volare gente per aria. Una donna ha perso le gambeSono cinque donne e tre uomini i feriti, travolti dall'auto guidata da Salim El Koudri, il trentenne di Seriate con nazionalità italiana ma di famiglia marocchina che si è lanciato sulla folla in pien ... ilgiornale.it

è arrivato a 100 vistoTerrore a Modena, a 100 all'ora sulla folla poi le coltellate: Abbiamo visto le persone volare. Chi è l'uomo in fermatoE' stato bloccato da una volante della polizia il 31enne che era alla guida dell'auto che ha investito ad alta velocità diversi ... iltempo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web