È arrivato a 100 all' ora ho visto volare gente per aria Una donna ha perso le gambe
Una donna ha perso le gambe dopo essere stata investita da un'auto che ha attraversato il centro di Modena a grande velocità. L'incidente ha coinvolto cinque donne e tre uomini, tutti feriti durante l'episodio. Alla guida c'era un trentenne di Seriate, di origine marocchina, che ha raggiunto i 100 kmh prima di scagliarsi sulla folla. Testimoni hanno riferito di aver visto persone volare in aria mentre l'auto proseguiva nel suo percorso.
Sono cinque donne e tre uomini i feriti, travolti dall'auto guidata da Salim El Koudri, il trentenne di Seriate con nazionalità italiana ma di famiglia marocchina che si è lanciato sulla folla in pieno centro a Modena investendo i passanti come birilli. Quattro i più gravi tra gli investiti. Da fonti dell'Ausl di Modena, ospedale di Baggiovara sono ricoverati in condizioni gravi una 53enne e una 69enne, tra esse probabilmente la donna che ha subito l'amputazione di entrambe le gambe. Meno grave invece un 69enne. All'ospedale Maggiore di Bologna è ricoverata invece la ferita più grave, una 55enne che sarebbe in pericolo di vita ed è stata sottoposta a un intervento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Modena, una donna ferita ha perso le gambe. Meloni segue gli sviluppiSono diverse le persone ferite dall'impatto con l'auto che a Modena si è scagliata sulla folla a gran velocità.
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