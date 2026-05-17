Oggi si parla di due allenatori molto discussi nel calcio italiano, con una prospettiva che coinvolge anche le zone alte della classifica. Se il campionato si concludesse ora, le squadre di Roma e Milano sarebbero qualificate alla prossima Champions League. L'attenzione si concentra su Gasperini e Allegri, due figure che continuano a essere al centro delle discussioni, mentre il loro stato di forma e le prestazioni delle rispettive squadre vengono analizzate in vista delle ultime partite di stagione.

È il giorno di Gasperini e di Allegri. Se il campionato finisse oggi, Roma e Milan giocherebbero la prossima Champions. Hanno fin qui firmato due imprese. La Roma ha avuto un finale di campionato in crescendo. Dal licenziamento di Ranieri, non ne ha sbagliata una. A Parma ha vinto una partita che sembrava perduta. E ora ha due punti di vantaggio su Como e Juventus. Dovrà vincere a Verona domenica prossima: compito non impossibile ma nemmeno scontato. Ricordiamo che in caso di pari punti, a decidere il piazzamento finale è la classifica avulsa. E la Roma è dietro chiunque. Ai giallorossi andrebbe bene finire alla pari con Juve e Como e con Milan e Como. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - E alla fine il vituperato Allegri è ancora vivo

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