Conferenza stampa Allegri | Da qua alla fine deve regnare l’equilibrio mancano ancora un po’ di punti all’obiettivo Io nuovo ct Italia? Ecco cosa dico

Durante la conferenza stampa in vista della partita contro l’Udinese, l’allenatore del Milan ha parlato dell’obiettivo stagionale, sottolineando che è necessario mantenere equilibrio e che mancano ancora alcuni punti per raggiungerlo. Ha commentato anche la possibilità di diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, senza fornire dettagli specifici. Ha inoltre analizzato lo stato di forma della squadra e le sfide in programma per la partita di domani a San Siro.

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Così Massimiliano Allegri in conferenza stampa, prima della sfida contro l'Udinese. "Una partita non destabilizza il lavoro di un anno. Alla.fine valuteremo tutto e tutti con equilibrio e lucidità, senza farci travolgere dagli eventi". Cosa ne pensate - facebook.com facebook

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