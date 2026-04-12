Clio Zammatteo, nota come ClioMakeUp, ha pubblicato un messaggio in risposta alle critiche ricevute sui social dopo aver raccontato di aver subito un furto, specificando che anche un pezzo di pelo rubato rappresenta qualcosa di suo. La sua reazione è arrivata in seguito alle opinioni negative di alcuni utenti che hanno commentato il suo sfogo. La discussione ha attirato l’attenzione sulla gestione dei commenti online e sui modi in cui le influencer rispondono a critiche pubbliche.

“Qualsiasi cosa sia, anche se ti rubano un pezzo di pelo, è una roba tua”: così Clio Zammatteo, ovvero ClioMakeUp, ha risposto ai leoni da tastiera che l’hanno criticata dopo il suo racconto di un furto subito. Avete letto bene. Nelle scorse ore, l’influencer ha raccontato sui social di essere stata vittima di un furto: le hanno rubato la borsa. “Sono andata a l ristorante per fare pausa dopo lo shooting e mi hanno rubato la borsa con dentro tutto: chiavi della macchina, chiavi di casa, carta d’identità, tessera sanitaria, tutto quanto c’era dentro. Sono un po’ sotto choc perché non me lo aspettavo. Se trovate una borsa marrone zona Pagano è mia, anche solo per riprendermi i miei c***o di documenti “, le sue parole.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Qualsiasi cosa sia, anche se ti rubano un pezzo di pelo, è una roba tua”: gli haters criticano ClioMakeUp per lo sfogo dopo il furto della borsa, lei risponde per le rime

Le rubano la borsa fuori dal supermercato: Carabinieri denunciano per il furto una 78enneVittima del furto un'anziana alla quale sarebbe stata rubata la borsa con soldi e documenti: secondo i militari l'autrice del furto sarebbe una donna...

Andreas Muller contro gli haters: “Insultano le mie figlie”, lo sfogo che cambia tuttoPerché Andreas Muller ha deciso di parlare degli attacchi social? Gli attacchi sui social li aveva previsti.