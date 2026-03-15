Matteo Bassetti derubato a Milano Città piena di brutta gente e complimenti a chi la gestisce | duro sfogo

Un noto infettivologo è stato recentemente vittima di un furto a Milano. L’uomo ha commentato pubblicamente la situazione della sicurezza cittadina, criticando la presenza di persone indesiderate e rivolgendo un messaggio di scarsa fiducia verso chi si occupa della gestione della città. La vicenda ha suscitato reazioni tra chi segue le sue dichiarazioni e tra i residenti.

Matteo Bassetti denuncia sui social di aver subito un furto a Milano. Chiama la città “capitale europea della sicurezza” e fa i complimenti a chi gestisce la sicurezza. L’infettivologo racconta che sono stati presi di mira gli oggetti che aveva all’interno dell’auto: due valigie con dentro dei vestiti e delle scarpe. L’auto non è stata scassinata fisicamente; Bassetti dice che potrebbe essere stato utilizzato un “telecomando”. Matteo Bassetti derubato a Milano L’infettivologo Matteo Bassetti, recatosi a Milano per una cena, ha denunciato di aver subito un furto. Questo si sarebbe verificato nella serata di venerdì 13 marzo, proprio quando il direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova si è allontanato dalla vettura per cenare nel ristorante dello chef Andrea Aprea. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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