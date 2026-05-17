L’esterno olandese ha dichiarato di avere una clausola nel suo contratto e ha spiegato che, una volta concluso il Mondiale, si farà un punto sulla sua situazione. La sua analisi riguarda la stagione appena trascorsa e le voci di mercato che circolano in vista della festa per la conquista del titolo. Dumfries ha parlato anche delle sue intenzioni future, senza fornire dettagli precisi, e ha commentato il momento della squadra in questa fase della stagione.

di Lorenzo Vezzaro L’esterno olandese Dumfries analizza la stagione e risponde alle voci di mercato alla vigilia della festa scudetto. Alla vigilia dell’ultima gara casalinga della stagione a San Siro contro l’Hellas Verona, l’esterno nerazzurro Dumfries ha rilasciato un’importante intervista ai microfoni del quotidiano Libero. Il calciatore ha ripercorso le tappe della sua avventura a Milano, dal suo arrivo nel 2021 fino al trionfo nel double, facendo chiarezza sul suo futuro e sulle dinamiche dello spogliatoio. L’ARRIVO ALL’INTER – « Eh, a un certo punto durante quell’estate mi ha chiamato Piero e mi ha detto “guarda che devi venire subito”. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dumfries e il futuro all’Inter: «Ho una clausola, dopo il Mondiale faremo il punto»

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