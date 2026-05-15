L'Inter sta monitorando attentamente la situazione di Dumfries, esterno che gioca sulla fascia. La società sta valutando il rendimento del giocatore e le eventuali mosse per rafforzare quella zona del campo. Nel frattempo, si parla di una clausola rescissoria che potrebbe influenzare il suo futuro in vista dei prossimi impegni internazionali. La questione rimane aperta mentre si attendono aggiornamenti sulle decisioni da parte del club e del giocatore.

di Lorenzo Vezzaro Le valutazioni dell’Inter sul rendimento di Dumfries e le possibili mosse per rinforzare la corsia destra. Il mercato si avvicina e in casa nerazzurra sono in corso attente valutazioni per quanto riguarda la corsia destra. Dumfries è finalmente tornato al top dopo il lungo infortunio, ma la clausola rescissoria presente nel suo contratto rende incerta la sua permanenza. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’esterno sarà impegnato al Mondiale con l’Olanda, dove affronterà Giappone, Svezia e Tunisia, restando una pedina fondamentale per Ronald Koeman. Mentre sarà negli Stati Uniti, il mercato continuerà a girare intorno a lui. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dumfries e il futuro sulla fascia: la clausola rescissoria anticipa il Mondiale

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