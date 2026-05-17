Due uomini fermati in auto | avevano crack e cocaina e la somma di 1.500 euro

Due uomini sono stati fermati in auto dai carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia. Durante il controllo, sono stati trovati in possesso di circa mezzo etto di droga, tra crack e cocaina, e di oltre 1.500 euro in contanti. I due sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La perquisizione ha portato al sequestro della droga e del denaro, e i due soggetti sono stati portati in caserma per ulteriori accertamenti.

Mezzo etto di droga e oltre mille euro di denaro contante. Due persone sono state fermate e arrestate per detenzione ai fini di spaccio dai carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia. Si tratta di due uomini di 21 e 45 anni, il primo senza dimora, il secondo residente ad Ardea.Entrambi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Tre uomini arrestati dai Carabinieri ad Arona dopo un furto a Villadossola

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