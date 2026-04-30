Napoli doppio blitz antidroga | pusher fermati con cocaina crack e migliaia di euro in contanti

Nel capoluogo partenopeo, la Polizia di Stato ha effettuato un doppio blitz contro il traffico di droga. Durante le operazioni, due uomini di 41 e 55 anni sono stati fermati e trovati in possesso di cocaina, crack e migliaia di euro in contanti. Gli agenti hanno sequestrato le sostanze stupefacenti e arrestato i due soggetti per detenzione illecita di droga.

Il primo intervento è avvenuto in corso Umberto I, dove gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno notato un 41enne mentre cedeva droga in cambio di denaro a un altro soggetto. I poliziotti sono intervenuti immediatamente, bloccando l’uomo e trovandolo in possesso di quattro dosi di cocaina, tre di eroina e circa 10.000 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Un secondo intervento è stato effettuato nella zona delle Case Nuove, dove gli agenti hanno notato un sospetto via vai di persone da uno stabile. Insospettiti, hanno deciso di effettuare un controllo all’interno, sorprendendo un 55enne mentre cedeva sostanza stupefacente in cambio di denaro.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, doppio blitz antidroga: pusher fermati con cocaina, crack e migliaia di euro in contanti Notizie correlate Blitz dei Carabinieri a Mugnano: arrestato 32enne con crack, cocaina e contantiSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla... Blitz antidroga, 7 misure cautelari per spaccio di cocaina e crackTempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, all’esito di una complessa attività d’indagine coordinata da questa... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Blitz antidroga nel Nolano, 23 arresti: smantellata rete legata al clan Russo; Cagliari-Atalanta 3-2, impresa salvezza: doppio Mendy stende la Dea; Cassazione annulla due ergastoli: nuovi processi per gli omicidi di Afragola e Sant’Antimo. Blitz antidroga contro il clan Russo: 23 arresti tra Nola e provinciaNAPOLI –Su delega della Procura Distrettuale di Napoli, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 23 Blitz antidroga contro il clan Russo: 23 arres ... marigliano.net Blitz antidroga nel Nolano, 23 arresti: smantellata rete legata al clan RussoL’organizzazione sarebbe stata strutturata e radicata nel territorio nolano, con collegamenti anche fuori regione e all’estero per l’approvvigionamento della droga ... napolitoday.it È partita oggi l’edizione 2026 del Comicon Napoli, e fin dalle prime ore si è registrato un mix di entusiasmo travolgente e forti disagi organizzativi. L’apertura dei cancelli ha richiamato migliaia di appassionati, ma ha anche messo sotto pressione l’intera area d - facebook.com facebook Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli partecipano al dolore e abbracciano commossi Bruno Giordano e la sua famiglia per la scomparsa della cara moglie Susanna. x.com