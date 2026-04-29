Velletri fermati per un normale controllo | in auto avevano 100 grammi di cocaina

Durante un normale controllo stradale in via Fontana delle Fosse a Velletri, tre persone sono state arrestate dopo che erano state trovate in possesso di circa 100 grammi di cocaina nascosti in auto. L’intervento è stato condotto dalla polizia durante un controllo di routine, ma si è concluso con l’arresto dei fermati. Le forze dell’ordine hanno sequestrato la droga e avviato le procedure previste dalla legge.

Un normale controllo stradale in via Fontana delle Fosse si è trasformato in un'operazione antidroga che ha portato all'arresto di tre persone. Durante le prime ore della mattinata, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Velletri hanno fermato un'autovettura con a bordo tre occupanti.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Fermati per un controllo, avevano un arsenale in auto: “Avete fatto bingo brigadié” (VIDEO) Fermati per un controllo in centro: in auto avevano quasi 3.000 euro di spesa rubata al GalassiaI carabinieri di Gorgonzola (Milano) hanno fermato due uomini di 25 e 35 anni con l’accusa di ricettazione. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Inseguimento a Ostia, tentano la fuga con la droga ma restano intrappolati nel traffico; Oliver Stone a Velletri: ai Pratoni del Vivaro il set del film White Lies: traffico in tilt per le riprese del film hollywoodiano; In manette un 50enne ad Artena per maltrattamenti in famiglia; Valmontone, sei arresti all’outlet: furti in due blitz dei carabinieri. Velletri, fermati in auto con 100 grammi di cocaina: tre arresti per spaccioNelle prime ore della mattinata odierna, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Velletri hanno concluso un'operazione di ... castellinotizie.it Velletri, fermati in auto con 100 grammi di cocaina: arrestate 3 personeCRONACA – Operazione antidroga dei Carabinieri nelle prime ore della mattinata di ieri a Velletri, dove tre persone sono state arrestate in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai ... lanotiziaoggi.it Lavori in ritardo e treni cancellati sulla Roma Velletri https://canaledieci.it/2026/04/29/lavori-di-manutenzione-protratti-sulla-linea-roma-velletri-treni-in-ritardo-e-corse-cancellate/ - facebook.com facebook