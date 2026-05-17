Questa sera alle 20, presso la Scala, si tiene un recital di Arcadi Volodos nel ciclo dedicato ai grandi pianisti. Il programma include composizioni di Franz Schubert e Fryderyk Chopin, due figure fondamentali del Romanticismo musicale. Il concerto propone un percorso attraverso brani che spaziano dall’intimità lirica e contemplativa alle tensioni poetiche e drammatiche tipiche di questi autori. L’esibizione si inserisce in una serie di appuntamenti dedicati ai protagonisti del pianoforte classico.

Per il ciclo Grandi pianisti alla Scala questa sera, alle 20, c’è un recital di Arcadi Volodos. Il programma è dedicato a Franz Schubert e Fryderyk Chopin, volti complementari del Romanticismo musicale fra intimità lirica, contemplativa e tensione poetica e drammatica. La Sonata in Sol maggiore D 894 di Schubert, una delle sue pagine pianistiche più ampie e luminose, ha un linguaggio di straordinaria cantabilità, in cui il tempo è sospeso in una continua ricerca di equilibrio tra serenità e malinconia. Le opere di Chopin conducono in un universo introspettivo e inquieto, e toccano chiunque. In questo caso tre Mazurke - op. 33 n. 4, op. 41 n. 2, op. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Due romantici per un pianoforte. Volodos tra Schubert e Chopin

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