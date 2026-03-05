Strata a Modena | Chopin e Schubert dal giovane vincitore di Rio

Sabato 7 marzo 2026 alle 17.30, l’auditorium Marco Biagi di Modena ospiterà un concerto di Gabriele Strata, giovane pianista che, a meno di ventisette anni, ha già ottenuto riconoscimenti a livello internazionale. Durante l’evento, eseguirà composizioni di Chopin e Schubert, offrendo un recital che mette in evidenza il suo talento emergente nel panorama musicale.

Sabato 7 marzo 2026, alle ore 17.30, l'auditorium Marco Biagi di Modena ospiterà Gabriele Strata, un giovane pianista che a meno di ventisette anni ha già raccolto riconoscimenti internazionali. Il recital proposto dalla Gioventù Musicale sarà dedicato esclusivamente alle composizioni di Fryderyk Chopin e Franz Schubert, offrendo un ritratto romantico attraverso valzer, sonate e ballate. Questa apparizione segna un momento cruciale per la carriera del musicista, il cui percorso formativo si è snodato tra Italia e Stati Uniti. La presenza di Strata non è casuale ma il risultato di una scalata rapida nei concorsi più prestigiosi, dove ha ottenuto il primo premio a Rio de Janeiro nel 2023 e medaglie d'argento a Montréal nel 2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu

