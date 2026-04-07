Sabato si svolgerà l’Open Day dell’Università dell’Insubria nelle sedi di Varese e Como, offrendo ai visitatori la possibilità di conoscere le opportunità di studio. Durante l’evento saranno presentati due nuovi corsi a partire dall’anno accademico 2026. Gli studenti interessati potranno visitare gli spazi dell’ateneo e ricevere informazioni sui percorsi formativi disponibili. L’iniziativa si inserisce nel calendario annuale delle attività di orientamento dell’università.

L’appuntamento è per sabato, nelle sedi di Varese e Como. L’ Università dell’Insubria si presenta con l’ Open Day 2026. Sarà una giornata dedicata alle future matricole e alle loro famiglie alla scoperta dell’offerta formativa dell’ateneo, con la presentazione dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico, ma anche dei servizi, delle opportunità di orientamento e degli strumenti di supporto che accompagnano gli studenti lungo tutto il percorso universitario. A Varese presso il Campus di Bizzozero la mattinata prenderà il via dalle 8 con l’accoglienza dei partecipanti e la consegna del kit di benvenuto. Alle 9 l’incontro dedicato alla presentazione dei servizi agli studenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - È tempo di scelte. Open Day all’Insubria. Due nuovi corsi dal prossimo anno

L’Insubria guarda al futuro, apertura dell’anno accademico: più ricerca e nuovi corsiVarese – Teatro Sociale di Como gremito per la cerimonia di inaugurazione del ventottesimo anno accademico dell’Università degli Studi dell’Insubria.

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Qui succede qualcosa... Open Day | 11 aprile 2026 | Varese e Como Fuori ora i programmi! Iscriviti: uninsubria.it/openday #uninsubria #openday x.com