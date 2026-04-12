Catanzaro | 100 imprese cercano talenti al nuovo Career Day

Il 8 e il 9 maggio il Polo fieristico Giovanni Colosimo di Catanzaro sarà teatro della prima edizione del Career Day, organizzato da Unindustria Calabria. L’evento vedrà la partecipazione di circa 100 imprese che cercano talenti tra i giovani, con l’obiettivo di facilitare incontri tra aziende e studenti o neolaureati. La manifestazione si svolge in un contesto di raccordo tra il sistema produttivo locale e le nuove generazioni.

L’8 e il 9 maggio prossimi, il Polo fieristico Giovanni Colosimo di Catanzaro ospiterà la prima edizione del Career Day, un evento strategico promosso da Unindustria Calabria per connettere il sistema produttivo regionale con le nuove generazioni. La fiera del lavoro vedrà la partecipazione di oltre 100 imprese appartenenti al tessuto confindustriale locale, con l’obiettivo di offrire migliaia di opportunità professionali a studenti, laureati e persone in cerca di occupazione. La necessità di organizzare questo incontro nasce da una criticità strutturale che affligge l’economia della regione: il profondo disallineamento tra ciò che le aziende cercano e le capacità effettive dei lavoratori disponibili sul territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catanzaro: 100 imprese cercano talenti al nuovo Career Day Career Day: 100 imprese calabresi cercano talenti, ecco le dateIl Polo fieristico Giovanni Colosimo di Catanzaro ospiterà il 8 e il 9 maggio prossimi la prima edizione del Career Day, un’iniziativa che riunirà... Modena: 800 giovani incontrano le imprese al Career Day di UnimoreModena ha ospitato la decima edizione del MoreJobs Career Day presso ModenaFiere, un evento che ha riunito oltre 800 studenti e neolaureati...