Brutto incidente in tangenziale | si scontrano un autobus e due autocarri Ci sono feriti

Un incidente, poco dopo le ore 9:30 si è verificato sulla Tangenziale di Napoli, al chilometro 7 in direzione Pozzuoli, poco prima dell'uscita di Agnano. Nel tamponamento sono rimasti coinvolti due autocarri e un autobus, provocando il ferimento di alcune persone. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale, i mezzi di soccorso e il personale della Tangenziale di Napoli per la gestione della viabilità e messa in sicurezza dell'area. Al momento la circolazione avviene su una sola corsia per consentire la rimozione dei mezzi coinvolti, si registrano oltre due chilometri di coda in direzione Pozzuoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

