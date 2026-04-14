Incidente a Vetralla | auto si scontrano e finiscono contro un muro due feriti
Lunedì 13 aprile, lungo via Campo Giordano, alle porte della frazione La Botte, si è verificato un incidente tra due auto che si sono scontrate e sono finite contro un muro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine. Due persone sono state trasportate in ospedale per le ferite riportate nell’impatto. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.
Incidente a Vetralla. Su via Campo Giordano, alle porte della frazione La Botte, due auto si sono scontrate nel pomeriggio di lunedì 13 aprile per cause ancora in corso di accertamento. A seguito dell'impatto entrambe le macchine, che presumibilmente procedevano in direzioni opposte, sono finite.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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