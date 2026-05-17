Due consiglieri comunali si dimettono | Sistema incancrenito

Due consiglieri comunali di Bellona hanno annunciato le dimissioni, citando un sistema incancrenito. La prima, candidata sindaco nella lista ‘Bellona in Movimento’, e il secondo, entrambi eletti nel corso degli ultimi quattro anni di opposizione, hanno deciso di lasciare l’incarico. La loro uscita dal consiglio comunale arriva dopo un mandato caratterizzato da attività di opposizione e confronti con l’amministrazione locale. Le dimissioni sono state comunicate pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici di questa scelta.

Maria Celeste Cafaro e Andrea Di Dario si sono dimessi da consiglieri comunali di Bellona. Eletti nella lista ‘Bellona in Movimento’ - la Cafaro era candidato sindaco - e dopo quattro anni di opposizione, i due hanno deciso di mettere un punto alla loro attuale esperienza politica. E lo fanno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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NON E' UN PESCE D'APRILE, CADE LA GIUNTA | 01/04/2026

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