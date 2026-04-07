Terremoto Giulio Regeni dopo la bocciatura ai finanziamenti del documentario si dimettono due consiglieri al Mic

Dopo la decisione di escludere il finanziamento per il documentario dedicato a Giulio Regeni, due membri del consiglio del Mic hanno rassegnato le dimissioni. La bocciatura ha suscitato reazioni all’interno dell’ente, mentre si attendono eventuali sviluppi sulla gestione delle prossime iniziative legate alla figura del ricercatore scomparso. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra le istituzioni e i rappresentanti culturali coinvolti.

Dopo la clamorosa esclusione del documentario su Giulio Regeni, ritenuto dagli esperti nominati dal ministro Alessandro Giuli non meritevole di ricevere alcun finanziamento pubblico si sono dimessi due membri della commissione: si tratta, secondo quanto riporta Repubblica, del critico Mereghetti e dello story editor Galimberti. Il ministro Giuli continua a non commentare la vicenda mentre esplode la polemica politica. Mollano due dei 15 membri della commissione. Massimo Galimberti, consulente editoriale e story editor per progetti cinematografici e televisivi, oltre che organizzatore culturale e docente all’Università RomaTre, faceva parte della prima sezione della Commissione incaricata di esaminare film per la tv e il cinema, le serie e le produzioni di giovani autori. 🔗 Leggi su Open.online

Niente finanziamenti al docufilm su Regeni, si dimettono due commissari Mic(Adnkronos) – Due dei componenti della commissione che assegna i contributi selettivi al cinema del Mic si sono dimessi.

Mereghetti e Galimberti si dimettono dalla commissione del Mic dopo il no ai fondi per il film su Regeni. “Scelta di coerenza”Roma, 7 aprile 2026 – Dopo le polemiche sul mancato finanziamento del docufilm su Giulio Regeni, arrivano le dimissioni di due dei componenti della...

Caso Regeni, dopo lo stop ai fondi si dimettono due esperti della commissione del ministero sui filmLasciano il critico Mereghetti e lo story editor Galimberti: lettera di rinuncia dopo le polemiche per le scelte sulle opere fa finanziare ... repubblica.it

Una giornata per Giulio Regeni. Unipi, Normale e Sant’Anna unite per garantire la libertà di ricercaRflessione, memoria e impegno civile a dieci anni dall’uccisione del del ricercatore italiano rapito, e torturato al Cairo. I genitori: Siamo onorati e grati per questa iniziativa che coinvolge numer ... msn.com