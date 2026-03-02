San Giorgio a Liri | tre ex consiglieri si dimettono denunciano

A San Giorgio a Liri tre ex consiglieri comunali hanno rassegnato le dimissioni e presentato una denuncia. Le decisioni sono state comunicate ufficialmente pochi giorni dopo un episodio che ha interrotto i lavori dell’amministrazione locale. I rappresentanti trasmettono le loro motivazioni attraverso i documenti consegnati agli uffici comunali, senza ulteriori commenti pubblici.

San Giorgio a Liri, 2 marzo 2026 — A pochi giorni dallo strappo che ha portato alla fine anticipata dell'amministrazione comunale guidata da Francesco Lavalle, tre ex consiglieri della maggioranza, Francescantonio Della Rosa, Maria Fargnoli e Achille Migliorelli, hanno rotto il silenzio con una lettera aperta alla cittadinanza. La loro scelta di dimettersi in blocco, unita alle dimissioni della minoranza, ha sospeso il mandato elettorale iniziato nel 2024. La ragione principale, secondo i firmatari, è la progressiva erosione della trasparenza, della condivisione delle decisioni e del lavoro di squadra. Il documento, diffuso il 2 marzo, segna un punto di svolta nel dibattito politico locale, con l'annuncio di rivelazioni imminenti su gestioni amministrative specifiche.