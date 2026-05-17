Due auto si scontrano alle Ristradelle tre feriti
Nel tardo pomeriggio di oggi, due veicoli sono entrati in collisione lungo la strada comunale delle Ristradelle, nei pressi di un incrocio. L'incidente ha provocato tre feriti, soccorsi sul posto dai mezzi di emergenza. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell'ordine. Non sono ancora state rese note le cause esatte dello scontro.
Due auto si sono scontrate nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada comunale delle Ristradelle, all'altezza di un incrocio. Le auto hanno riportato seri danni e tre persone sono rimaste ferite. Sul posto sono scattati i soccorsi con automedica e ambulanze, arrivati anche i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Cars Lose Control and Cause a Massive Pileup
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