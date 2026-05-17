Due auto si scontrano alle Ristradelle tre feriti

Nel tardo pomeriggio di oggi, due veicoli sono entrati in collisione lungo la strada comunale delle Ristradelle, nei pressi di un incrocio. L'incidente ha provocato tre feriti, soccorsi sul posto dai mezzi di emergenza. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell'ordine. Non sono ancora state rese note le cause esatte dello scontro.

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