Violento incidente a Torino Borgo San Paolo | due auto si scontrano frontalmente diversi feriti in ospedale
Nel pomeriggio di venerdì 15 maggio, all'incrocio tra via Fréjus e corso Trapani a Torino Borgo San Paolo si è verificato un incidente frontale tra due automobili. L'impatto ha causato il ferimento di diversi persone, che sono state trasportate in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine, che hanno avviato le operazioni di rilievo e gestione della viabilità. La dinamica dell'incidente è al momento oggetto di indagini.
Un grave incidente frontale è stato registrato nel pomeriggio di venerdì, 15 maggio, all'incrocio tra via Fréjus e corso Trapani. Il sinistro è avvenuto intorno alle 15.30, le cui cause sono ancora in fase di accertamento e in attesa di conferme da parte degli agenti della polizia locale, giunti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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