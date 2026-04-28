Da giovedì 30 aprile sarà possibile consultare online sul sito dell'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni 730 precompilate per la stagione fiscale 2026. Le dichiarazioni sono state predisposte con i dati già in possesso dell'amministrazione finanziaria o inviati da enti esterni come datori di lavoro, farmacie e banche. La disponibilità riguarda esclusivamente la modalità di consultazione e non ancora la possibilità di invio o modifica.

Al via la stagione dichiarativa 2026: dal pomeriggio di giovedì 30 aprile, sul sito dell' Agenzia delle Entrate, saranno disponibili in modalità consultazione le dichiarazioni 730 già predisposte con i dati in possesso del Fisco o inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. In totale, sono più di 1 miliardo e 300 milioni le informazioni trasmesse per le precompilate 2026. L'invio del 730 ed eventuali modifiche saranno possibili dal prossimo 14 maggio fino al 30 settembre. Lo annuncita l'Agenzia delle Entrate ricordando che nel 2025 sono stati 5,4 milioni i 730 inviati direttamente dai contribuenti, di cui 3,2 milioni - quasi il 60% - con la modalità semplificata, disponibile anche quest'anno.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Precompilata al via, 730 disponibili sul sito delle Entrate da giovedì

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