Nella notte tra martedì e mercoledì, un incidente stradale si è verificato sulla strada Ostigliese, coinvolgendo una motocicletta. Un uomo di 32 anni, cittadino moldavo, è rimasto ucciso nello schianto frontale. Le forze dell'ordine sono intervenute sul luogo dell'incidente per i rilievi e le operazioni di soccorso. La vittima era alla guida del veicolo al momento dell'impatto.

Gogolniceanu Vasile, cittadino moldavo di 32 anni, è deceduto nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 aprile 2026. L’uomo è rimasto vittima di un violento scontro frontale tra la sua moto e un’automobile, avvenuto nell’area di Valdaro, lungo l’Ostigliese nel mantovano. Il sinistro è occorso poco prima delle 17 di ieri. La forza dell’impatto ha scagliato il conducente della due ruote per diversi metri prima che toccasse l’asfalto. Le condizioni del soggetto sono risultate critiche già nei primi istanti dopo l’incidente. La macchina dei soccorsi tra Verona, Brescia e Mantova. L’emergenza ha attivato una catena di trasporti rapidi tra diverse province lombarde e venete. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Schianto frontale sull’Ostigliese: muore motociclista di 32 anni

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