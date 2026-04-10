Schianto auto-moto in via Serenissima a Brescia | morto un motociclista di 28 anni

Un incidente si è verificato ieri in via Serenissima a Brescia, dove un motociclista di 28 anni ha perso la vita. Secondo quanto ricostruito, una Renault Captur avrebbe improvvisamente invertito il senso di marcia, causando l’impatto con due moto che stavano transitando nel tratto. La polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire le dinamiche esatte dell’incidente.