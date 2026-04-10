Schianto auto-moto in via Serenissima a Brescia | morto un motociclista di 28 anni
Un incidente si è verificato ieri in via Serenissima a Brescia, dove un motociclista di 28 anni ha perso la vita. Secondo quanto ricostruito, una Renault Captur avrebbe improvvisamente invertito il senso di marcia, causando l’impatto con due moto che stavano transitando nel tratto. La polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire le dinamiche esatte dell’incidente.
Una Renault Captur avrebbe invertito all'improvviso il senso di marcia e tagliato la strada a due moto. Un motociclista 28enne è stato sbalzato a terra per diversi metri. È deceduto poco dopo in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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