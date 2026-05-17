Dramma durante il programma tv incidente gravissimo | Ha perso una gamba

Durante le registrazioni dell’edizione greca di Survivor, che si svolgono sull’isola di Saona nella Repubblica Dominicana, si è verificato un incidente grave. Un partecipante ha riportato una lesione che ha causato la perdita di una gamba. L’incidente è avvenuto durante le riprese e ha coinvolto direttamente il concorrente. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le autorità locali per prestare assistenza e gestire la situazione. La produzione ha sospeso temporaneamente le attività sul set.

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