Dramma durante il programma tv incidente gravissimo | Ha perso una gamba
Durante le registrazioni dell’edizione greca di Survivor, che si svolgono sull’isola di Saona nella Repubblica Dominicana, si è verificato un incidente grave. Un partecipante ha riportato una lesione che ha causato la perdita di una gamba. L’incidente è avvenuto durante le riprese e ha coinvolto direttamente il concorrente. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le autorità locali per prestare assistenza e gestire la situazione. La produzione ha sospeso temporaneamente le attività sul set.
Dramma durante le riprese dell’edizione greca di Survivor, in corso sull’isola di Saona, nella Repubblica Dominicana. Il concorrente ventiduenne Stavros Floros è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da un’imbarcazione mentre praticava pesca subacquea. Secondo le prime informazioni diffuse dalla casa di produzione AcunMedya, l’incidente è avvenuto durante una pausa dalle riprese del reality. Il giovane si sarebbe allontanato dal set per dedicarsi alla pesca subacquea quando una barca turistica lo avrebbe investito. Le gravi ferite riportate dal concorrente. Come riferito dal quotidiano Toronto Sun e confermato dalle autorità locali, il 22enne avrebbe riportato ferite devastanti provocate dalle eliche del motore fuoribordo dell’imbarcazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Sbalzato dal tettino della minicar: lincidente ripreso in un video
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