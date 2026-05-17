Dove vedere Sinner-Ruud in finale Roma-Lazio tutto lo sport in tv del 17 maggio

Il 17 maggio offre un ricco palinsesto sportivo, con l’atteso incontro tra Sinner e Ruud in finale di tennis. In campo anche le partite di Serie A, tra cui Roma-Lazio, e diverse competizioni di ciclismo e motociclismo. Oltre agli eventi principali, ci sono altre sfide sportive trasmesse in diretta televisiva, assicurando agli appassionati un'intera giornata dedicata allo sport, tra gare, incontri e finali di vari discipline. La programmazione include anche altri eventi sportivi trasmessi in varie fasce orarie.

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