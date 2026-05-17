Dove vedere Sinner-Ruud in finale Roma-Lazio tutto lo sport in tv del 17 maggio
Il 17 maggio offre un ricco palinsesto sportivo, con l’atteso incontro tra Sinner e Ruud in finale di tennis. In campo anche le partite di Serie A, tra cui Roma-Lazio, e diverse competizioni di ciclismo e motociclismo. Oltre agli eventi principali, ci sono altre sfide sportive trasmesse in diretta televisiva, assicurando agli appassionati un'intera giornata dedicata allo sport, tra gare, incontri e finali di vari discipline. La programmazione include anche altri eventi sportivi trasmessi in varie fasce orarie.
Da non perdere anche le altre sfide di Serie A, il Giro d'Italia, il motociclismo e la finale di Champions League di pallavolo maschile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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