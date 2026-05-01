Il torneo di Madrid sta per concludersi, ma l’attenzione degli appassionati di sport si sposterà anche sulla Serie B e sulle altre competizioni in programma. Tra gli eventi più seguiti ci saranno la partita tra Pisa e Lecce e la semifinale di Sinner, entrambe visibili in diretta televisiva. La giornata del 1° maggio si presenta ricca di appuntamenti sportivi, con diverse piattaforme che trasmetteranno gli incontri principali.

In questo venerdì 1 maggio di festa, il calcio italiano si prenderà la scena principale con l'atteso anticipo di Serie A che vedrà il Pisa sfidare il Lecce in un confronto decisivo per la classifica. Il programma sarà arricchito da un turno pomeridiano di Serie B estremamente intenso, dove spiccheranno i match infuocati tra Modena e Reggiana e tra Spezia e Venezia, oltre alla delicata trasferta del Cesena sul campo della Carrarese. Non mancherà lo spettacolo internazionale, poiché i riflettori si sposteranno poi sui campi della Premier League per la sfida tra Leeds e Burnley e su quelli della Liga, dove il Girona cercherà punti importanti contro il Maiorca.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dove vedere Pisa-Lecce, Sinner in semifinale e tutto lo sport in tv del 1° maggio

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