DIRETTA Roma-Fiorentina 1-0 Mancini porta avanti i giallorossi

Al 15º minuto di gioco, la partita tra Roma e Fiorentina vede i giallorossi in vantaggio dopo un gol di Mancini. La Fiorentina aveva iniziato con un buon ritmo, ma ora la Roma sembra aver preso il controllo del match e mostra maggiore sicurezza in campo. La cronaca in diretta si aggiorna in tempo reale con le azioni e le occasioni di entrambe le squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA15' Era partita bene la Fiorentina ma la Roma adesso sembra in controllo della gara e maggiormente in fiducia dopo il gol dell'1-0.13' Dalla bandierina è efficace il cross di Pisilli, che mette il pallone sul primo palo per Mancini, che lasciato libero da.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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