Ennesimo trionfo ed ennesimo record per Jannik Sinner. Il tennista azzurro ha vinto oggi il "Mutua Madrid Open", dotato di un montepremi totale pari a 8.235.540 euro, ed è entrato sempre più nella storia. L’altoatesino, infatti, è il primo giocatore di sempre a vincere cinque Masters 1000 consecutivi (Novak Djokovic e Rafael Nadal si sono fermati a 4). Il successo di oggi segue le vittorie centrate a Parigi indoor lo scorso ottobre e a Indian Wells, Miami e Montecarlo in questo inizio di 2026. Nella finale odierna, sulla terra rossa della Caja Magica della capitale spagnola, Sinner, numero uno del mondo e del tabellone, ha sconfitto il tedesco Alexander Zverev, numero tre del ranking internazionale e seconda forza del seeding, con il punteggio di 6-1, 6-2 in 57'.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sinner a Madrid gioca nella storia: Jannik "l'estraterrestre" asfalta Zverev (6-1, 6-2) e conquista il quinto Master 1000 di fila

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Sinner annichilisce Zverev pure a Madrid: è il primo nella storia a vincere cinque 1000 di filaJannik Sinner vince anche il torneo di Madrid, quarto successo consecutivo in questo già magico 20206 e quinto torneo 1000 in fila.

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