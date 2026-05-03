Sinner a Madrid gioca nella storia | Jannik l' estraterrestre asfalta Zverev 6-1 6-2 e conquista il quinto Master 1000 di fila
Ennesimo trionfo ed ennesimo record per Jannik Sinner. Il tennista azzurro ha vinto oggi il "Mutua Madrid Open", dotato di un montepremi totale pari a 8.235.540 euro, ed è entrato sempre più nella storia. L’altoatesino, infatti, è il primo giocatore di sempre a vincere cinque Masters 1000 consecutivi (Novak Djokovic e Rafael Nadal si sono fermati a 4). Il successo di oggi segue le vittorie centrate a Parigi indoor lo scorso ottobre e a Indian Wells, Miami e Montecarlo in questo inizio di 2026. Nella finale odierna, sulla terra rossa della Caja Magica della capitale spagnola, Sinner, numero uno del mondo e del tabellone, ha sconfitto il tedesco Alexander Zverev, numero tre del ranking internazionale e seconda forza del seeding, con il punteggio di 6-1, 6-2 in 57'.🔗 Leggi su Feedpress.me
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Sinner annichilisce Zverev pure a Madrid: è il primo nella storia a vincere cinque 1000 di filaJannik Sinner vince anche il torneo di Madrid, quarto successo consecutivo in questo già magico 20206 e quinto torneo 1000 in fila.
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