Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale al Miami Open, stabilendo un record importante nel torneo. La sua vittoria lo ha portato ad avanzare ulteriormente nella competizione, segnando un risultato significativo nella sua carriera tennistica. La partita si è conclusa con il suo successo, permettendogli di proseguire nel torneo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Jannik Sinner ha mantenuto vive le sue speranze di “Sunshine Double”, superando Alex Michelsen in due set consecutivi nel match di martedì. Con un punteggio di 7-5, 7-6, il tennista italiano con questo risultato ha guadagnato l’accesso ai quarti di finale del Miami Open. La partita non è stata affatto semplice. Sinner ha dovuto affrontare una forte resistenza da parte del giovane americano, trovandosi in svantaggio per 2-5 nel secondo set, prima di dimostrare il suo valore e forzare un tiebreak, evitando così un terzo set. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Jannik Sinner entra nella storia con un record straordinario al Miami Open.

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