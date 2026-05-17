Dopo le condanne definitive arriva l' espulsione coatta dall' Italia

Martedì 12 maggio, la Questura di Rimini ha eseguito l'espulsione di due cittadini albanesi detenuti presso la Casa Circondariale locale. Entrambi avevano ricevuto provvedimenti di espulsione dall’Autorità, che sono diventati definitivi. Con una scorta internazionale, sono stati accompagnati fuori dall’Italia. La procedura si è svolta in modo ufficiale e senza incidenti, portando a termine le misure previste dalla legge dopo le condanne definitive dei due soggetti coinvolti.

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Nella giornata di martedì 12 maggio, personale della Questura di Rimini ha eseguito il rimpatrio, con scorta internazionale, di due cittadini di nazionalità albanese, detenuti presso la Casa Circondariale di Rimini, entrambi destinatari di provvedimenti di espulsione disposti dall’Autorità. 🔗 Leggi su Riminitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Les secrets de la Bibliothèque des Rois de France Sullo stesso argomento Corinaldo, definitive le condanne per i 7 imputati(Adnkronos) – Diventano definitive le condanne per la strage di Corinaldo in provincia di Ancona alla discoteca Lanterna Azzurra, dove la notte tra... Minacce a Saviano, definitive le condanne per Bidognetti e avvocatoDefinitive le condanne ad 1 anno e mezzo di carcere per il capoclan di camorra Francesco Bidognetti e 1 anno e due mesi per l’avvocato Michele... Morte su nave Vespucci: definitive due condanne, annullate con rinvio le altre due ift.tt/M0Z3FNa ift.tt/0iztrxv x.com Strage di Corinaldo, definitive le condanne per i gestori e i proprietari della discotecaLa Cassazione ha respinto i ricorsi. Le responsabilità accertate riguardano le condizioni di sicurezza del locale, con pene tra 3 a 5 anni per la morte di sei persone ... vanityfair.it 'Far west' per le strade cittadine, 3 in carcere dopo condanne definitiveI carabinieri della Compagnia di Cirò Marina (Crotone) hanno dato esecuzione a tre ordini di carcerazione con i quali si chiude definitivamente il cerchio giudiziario sul violento raid armato che nell ... ansa.it