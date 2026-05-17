Dopo l’addio degli Emirati all’Opec Teheran pressa le divisioni nel Golfo

Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato il loro ritiro dall’Opec+, un passo che ha sorpreso molti, considerando la loro posizione tra i principali produttori di petrolio. La decisione è stata comunicata in un momento in cui la regione del Golfo affronta tensioni e divisioni tra i paesi dell’area. Nel frattempo, Teheran ha iniziato a intensificare le pressioni per sfruttare le crisi e le divergenze che si sono aperte tra gli alleati storici. La situazione si sviluppa in un quadro di dinamiche complesse e di interessi contrapposti.

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Gli Emirati Arabi Uniti hanno intrapreso una mossa tanto strategica quanto inaspettata quando hanno annunciato il loro ritiro dall’Opec+, il cartello dei paesi produttori di petrolio famoso per l’implementazione dell’embargo petrolifero del 1973. Il primo maggio 2026 l’Uae ha annunciato il suo ritiro dopo 59 anni di adesione, scatenando il panico fra i paesi del Golfo tutt’ora nel mirino dei razzi iraniani. La motivazione ufficiale di Abu Dhabi è di voler incrementare la produzione nazionale sopra la quota imposta dal cartello, limitata a 3,4 milioni di barili al giorno, contro una capacità produttiva nazionale vicina ai 5 milioni di barili.... 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dopo l’addio degli Emirati all’Opec, Teheran pressa le divisioni nel Golfo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Gli Emirati lasciano l’Opec e si apre una nuova faglia nel GolfoC’è una notizia arrivata ieri dal Golfo che rischia di passare in secondo piano rispetto agli sviluppi militari delle ultime settimane, ma che... Tensioni nel Golfo: irritazione degli Emirati per le rivelazioni israeliane su presunti attacchi contro l’IranNegli Emirati Arabi Uniti cresce la tensione diplomatica dopo le notizie diffuse da media israeliani secondo cui Abu Dhabi avrebbe condotto un... Mare di #Roma, per l'addio al #lungomuro non ci sono più scuse: dopo 20 anni arriva la svolta per le spiagge di #Ostia. Piano di utilizzo degli arenili, arriva l'atteso via libera della giunta @gualtierieurope. Finalmente il mare di Roma ai romani!! x.com Dopo l’addio degli Emirati all’Opec, Teheran pressa le divisioni nel GolfoIl ritiro degli Emirati dall’Opec+ accelera la rivalità con Riyadh e apre nuove crepe strategiche nel GCC, mentre Teheran tenta di ... formiche.net Dopo 18 anni insieme, ho dovuto dire addio al mio cane (ho 32 anni e sono cresciuto con lui)… e non me la sto cavando reddit Usa, Trump scioglie consigli economici dopo l’addio degli a.d.Washington (askanews) – La luna di miele fra Trump e i capitani d’industria sembra tramontata definitivamente dopo Charlottesville. Il presidente degli Stati Uniti ha sciolto i consigli strategici ... affaritaliani.it