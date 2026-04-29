Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato ufficialmente la loro decisione di lasciare l'Opec, con effetto immediato. La scelta è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale e riguarda l'interruzione della partecipazione alle decisioni sul taglio o aumento della produzione di petrolio. La decisione dei paesi del Golfo di uscire dall'organizzazione potrebbe influenzare i mercati energetici e le dinamiche della regione.

C’è una notizia arrivata ieri dal Golfo che rischia di passare in secondo piano rispetto agli sviluppi militari delle ultime settimane, ma che potrebbe avere conseguenze profonde sugli equilibri energetici e politici della regione: gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato che dal 1° maggio usciranno dall’Opec, l’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio, di cui facevano parte dal 1967. Non si tratta di un gesto simbolico né di una semplice scelta tecnica legata alle quote produttive. L’uscita di Abu Dhabi priva infatti il cartello di uno dei suoi membri più solidi e dinamici e certifica una frattura che da tempo covava sotto la superficie: quella tra Emirati e Arabia Saudita, i due pilastri che negli ultimi anni avevano provato a presentarsi come il motore politico ed economico del Golfo.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Gli Emirati lasciano l’Opec e si apre una nuova faglia nel Golfo

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“Con gli Emirati fuori dall’Opec sono saltati gli equilibri, le conseguenze saranno enormi” x.com