Le tensioni nel Golfo si intensificano dopo che media israeliani hanno pubblicato notizie riguardanti un presunto attacco degli Emirati Arabi Uniti contro obiettivi in Iran. Gli Emirati Arabi Uniti mostrano irritazione per queste rivelazioni, che hanno suscitato reazioni diplomatiche nella regione. La situazione rimane calda, senza ulteriori dettagli ufficiali o conferme da parte delle autorità coinvolte.

Negli Emirati Arabi Uniti cresce la tensione diplomatica dopo le notizie diffuse da media israeliani secondo cui Abu Dhabi avrebbe condotto un attacco limitato contro obiettivi in Iran. Secondo quanto riportato dall’emittente israeliana Channel 12, fonti vicine al governo emiratino avrebbero espresso forte irritazione per la diffusione pubblica di informazioni ritenute estremamente sensibili. Una fonte vicina agli Emirati ha dichiarato all’emittente che ad Abu Dhabi “si fatica a comprendere il comportamento israeliano e il tipo di briefing che proviene da Gerusalemme”, sottolineando come rivelazioni di questo tipo possano compromettere gli equilibri nella regione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Tensioni nel Golfo: irritazione degli Emirati per le rivelazioni israeliane su presunti attacchi contro l’Iran

Argomenti discussi: RUSSIA-IRAN Le nuove armi di Mosca a Teheran.

