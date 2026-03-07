Mi vedevo brutta e sbagliata ma dopo 13 anni di terapia mi accetto per come sono | parla Anna Lou Castoldi

Anna Lou Castoldi rivela di aver sofferto di dismorfofobia, descrivendo come si vedeva come brutta e sbagliata. Dopo 13 anni di terapia, ha dichiarato di aver imparato ad accettarsi per come è. La sua testimonianza è stata pubblicata sulle pagine de “La Stampa”. La cantante e scrittrice ha condiviso il suo percorso di consapevolezza e accettazione personale.

La figlia di Asia Argento e Morgan si racconta a "La Stampa": l'adolescenza travagliata, il rapporto con i social e il legame con il nonno Dario Argento “Soffrivo di dismorfofobia, mi vedevo brutta e sbagliata“. Anna Lou Castoldi si racconta sulle pagine de “La Stampa”. La figlia di Asia Argento e Morgan torna con la memoria al periodo dell’adolescenza, complicato non solo per lei ma per molte persone. “Scopri sentimenti diversi: cambiamenti fisici, paura di crescere, insicurezze” spiega, “Poi fortunatamente i problemi di superano. Dopo 13 anni di terapia ora mi accetto per come sono”. Anche per questo ha deciso di dosare il suo... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

