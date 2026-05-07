So perché mi è venuto il cancro Concita De Gregorio racconta la malattia

Concita De Gregorio ha condiviso pubblicamente la sua esperienza personale riguardo alla diagnosi di cancro. Nel suo racconto, ha descritto le fasi della malattia e il percorso affrontato, evidenziando il ruolo delle relazioni umane e delle responsabilità collettive nel suo percorso di cura. La sua testimonianza mira a offrire uno sguardo diretto sulla fragilità legata alla malattia, senza interventi di analisi o interpretazioni personali.

Concita De Gregorio, malattia e “La cura”: il racconto della fragilità tra relazioni umane e responsabilità collettiva. Nel nuovo libro “La cura”, Concita De Gregorio affronta il tema della malattia e della fragilità umana andando oltre il racconto personale. Attraverso la sua esperienza e quella delle persone incontrate nel percorso di cura, l’autrice trasforma la malattia in una riflessione più ampia su relazione, società e senso del vivere. La “cura” diventa così non solo un tema medico, ma una chiave per leggere il legame profondo tra gli individui e il valore della presenza umana nei momenti di difficoltà. Negli ultimi anni la parola “cura” è stata spesso svuotata, trasformata in un termine generico o in uno slogan privo di radici concrete.🔗 Leggi su Novella2000.it

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