Un ponte di solidarietà verso il Kosovo | partita la seconda spedizione di aiuti

Un ponte di solidarietà tra Italia e Kosovo continua a rafforzarsi con la partenza della seconda spedizione di aiuti umanitari. Oggi, un automezzo del Contingente Carabinieri Msu - Cimic in Kosovo e una rappresentanza del Comando Carabinieri di Forlì - Cesena sono arrivati presso la sede del Comitato Croce Rossa Italiana di Forlì. La missione mira a fornire supporto e assistenza nel quadro delle iniziative umanitarie in Kosovo.

Non si ferma il ponte umanitario tra Forlì e Pristina (Kosovo): oggi, giovedì, è giunto presso la sede del Comitato Croce Rossa Italiana di Forlì un automezzo del Contingente Carabinieri Msu - Cimic in Kosovo unitamente a una rappresentanza del Comando Carabinieri di Forlì - Cesena con lo scopo.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Grande staffetta di solidarietà per il Kosovo a Valeggio Sul MincioAssociazioni locali e carabinieri uniti per consegnare beni di prima necessità e presidi sanitari alle popolazioni in difficoltà Giovedì scorso, 26... Solidarietà per il Kosovo. Sos povertà per i bimbi: "Raccolti abiti e scarpe"Costretti a vivere in condizioni estreme e a lavorare in strada, i bambini del Kosovo, spesso abbandonati al loro crudele destino. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Da Forlì al Kosovo per l’inclusione: la formazione di No.Vi.Art varca i confini. Da Forlì al Kosovo per l’inclusione: la formazione di No.Vi.Art varca i confiniL’associazione forlivese conclude un percorso di aggiornamento per le insegnanti della scuola Nëna Kabrini di Prizren. Un ponte di solidarietà e competenze per supportare i bambini con bisogni educati ... forli24ore.it Solidarietà in Kosovo. Formazione alle insegnanti per bimbi con disabilitàSi è concluso pochi giorni fa, a Prizren in Kosovo, il percorso di formazione promosso dall’associazione forlivese No.Vi.Art a favore delle insegnanti della scuola dell’infanzia ‘Nëna Kabrini’ e della ... ilrestodelcarlino.it