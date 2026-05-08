Ponte Nossa auto si ribalta dopo lo scontro con un altro veicolo | tre feriti grave un uomo

Nella mattinata di venerdì 8 maggio, poco dopo le 9.30, un incidente si è verificato sulla strada provinciale della Val Seriana a Ponte Nossa, vicino allo svincolo per la Valle del Riso. Un’auto coinvolta nello scontro ha ribaltato, provocando il ferimento di tre persone. Uno dei feriti si trova in condizioni gravi, mentre gli altri due sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Nella mattinata di venerdì 8 maggio, poco dopo le 9.30, si è verificato un violento incidente sulla strada provinciale della Val Seriana, a Ponte Nossa, vicino allo svincolo per la Valle del Riso. Per cause ancora in fase di accertamento, due automobili si sono scontrate frontalmente, con conseguente ribaltamento di uno dei due veicoli. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul luogo dell’incidente sono arrivate tre ambulanze insieme all’auto medica. Tre le persone rimaste ferite nell’impatto: un uomo e due donne, una di 67 e una di 79 anni. Il primo, che era alla guida, sarebbe grave, riportando un trauma al torace: è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Bergamo, dove sarebbe arrivato in elisoccorso attorno alle 10.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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