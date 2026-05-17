Donne e lavoro il paradosso italiano | più istruite ma ultime in Europa per occupazione I numeri del Rapporto Italia Generativa 2025

In Italia, nonostante le donne siano spesso molto istruite e preparate, i dati mostrano che si trovano ancora agli ultimi posti in Europa per tasso di occupazione femminile. Il Rapporto Italia Generativa 2025 evidenzia come il sistema formativo riesca a formare ragazze competenti, ma poi si registri una difficoltà nel farle entrare nel mondo del lavoro. Questa discrepanza tra formazione e inserimento professionale rappresenta un aspetto rilevante nel panorama occupazionale del paese.

Il nostro Paese forma ragazze preparatissime, eppure fatica a inserirle in modo adeguato nel tessuto produttivo. Emerge un quadro complesso dal quarto Rapporto Italia Generativa 2025, curato dal Centro di Ricerca ARC dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in sinergia con Unioncamere e Civita. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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