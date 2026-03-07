Il 8 marzo mette in evidenza le differenze di genere nel mondo del lavoro, dove le donne sono più istruite ma continuano a ottenere salari più bassi e a incontrare maggiore difficoltà nell’accesso all’occupazione rispetto agli uomini. Le statistiche mostrano un tasso di occupazione inferiore e carriere meno stabili per le donne, confermando che la parità di opportunità rimane ancora lontana.

Occupazione più bassa, carriere più fragili e salari inferiori: i numeri della parità ancora lontana nel lavoro Quest’anno l’8 marzo non rappresenta soltanto la Giornata internazionale della donna, ma anche un momento di bilancio del cammino compiuto dalle donne italiane negli ultimi ottant’anni. Un passaggio decisivo si ebbe tra il 1945 e il 1946, quando due decreti legislativi luogotenenziali riconobbero alle donne prima il diritto di voto e poi quello di essere elette, aprendo per la prima volta la strada alla loro piena partecipazione alla vita democratica del Paese. Si tratta di una conquista fondamentale e, allo stesso tempo, sorprendentemente recente. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - 8 marzo: lavoro, sfida aperta. Donne più istruite ma meno pagate

Donne istruite, ma pagate il 25% in meno: l’Italia all’ultimo postoLe donne italiane sono più istruite degli uomini, ma nel mondo del lavoro continuano a subire pesanti discriminazioni.

8 marzo, la Cgil Abruzzo e Molise: "Donne sempre più precarie e meno pagate"In Abruzzo e in Italia le donne continuano a pagare il prezzo più alto nel mercato del lavoro.

Contenuti e approfondimenti su 8 marzo lavoro sfida aperta Donne più....

Temi più discussi: Rassegna 8 marzo è tutto l’anno – Paripasso; Essere donna in Italia è una sfida soprattutto nel mondo del lavoro; ‘La sfida resta riconoscere valore e dignità al lavoro femminile’; 8 marzo. La parità applicata al di là dei proclami.

8 marzo: donne sempre piu' protagoniste nel lavoroIn Toscana il tasso di occupazione femminile è al 68,3% e il 19,3% delle imprese artigiane sono a conduzione femminile ... nove.firenze.it

8 Marzo, Costanzo (Ugl Basilicata): Basta retorica, servono lavoro, diritti e pari opportunità reali per le donneL'8 marzo non può ridursi a una celebrazione simbolica o a una giornata fatta di mimose e parole di circostanza. Deve essere invece un momento di riflessione seria e di impegno concreto per affrontar ... newtuscia.it

E tu, quale proverbio napoletano conosci sulle donne - facebook.com facebook

8 marzo, donne in lotta tra sciopero, cortei, eventi: “Contro guerre e regimi” x.com