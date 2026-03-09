In Italia, la partecipazione femminile al mercato del lavoro è la più bassa tra le grandi nazioni europee. Secondo le ultime statistiche, le donne occupate nel paese rappresentano una quota inferiore rispetto ad altri paesi del continente. I dati indicano che la situazione si distingue per l’ampio divario di genere nel mondo del lavoro.

Il panorama occupazionale europeo registra un dato allarmante: l’Italia si colloca in ultima posizione tra le grandi nazioni del vecchio continente per quanto riguarda la partecipazione femminile al mercato del lavoro. La situazione è stata evidenziata recentemente dalla Commissione di Bruxelles, che ha posto il proprio su questo squilibrio strutturale. Il divario con i colleghi maschi rimane ampio, nonostante i progressi nel livello d’istruzione della popolazione femminile. L’impatto di questa dinamica si fa sentire quotidianamente nelle famiglie italiane, dove il carico delle responsabilità domestiche e dell’allevamento dei figli ricade sproporzionatamente sulle madri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Donne in Italia: ultime in Europa per occupazione

Occupazione femminile, l'Italia sempre più indietro rispetto all'Europa. Le madri penalizzate

