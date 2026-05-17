Donne arte e vita di Modigliani Tra litografie e realtà virtuale

Una mostra esplora il rapporto tra le donne, l’arte e la vita di Modigliani, concentrandosi sulle sue litografie e sulla realtà virtuale. L’esposizione si svolge a Parigi, città simbolo delle avanguardie, caratterizzata da atelier, caffè e gallerie storiche. Al centro dell’attenzione ci sono le muse dell’artista e il suo percorso artistico in una fase significativa della modernità europea. La rassegna presenta opere originali e installazioni digitali, offrendo uno sguardo sulla creatività e il contesto culturale dell’epoca.

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