Donne arte e vita di Modigliani Tra litografie e realtà virtuale

Da ilgiorno.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una mostra esplora il rapporto tra le donne, l’arte e la vita di Modigliani, concentrandosi sulle sue litografie e sulla realtà virtuale. L’esposizione si svolge a Parigi, città simbolo delle avanguardie, caratterizzata da atelier, caffè e gallerie storiche. Al centro dell’attenzione ci sono le muse dell’artista e il suo percorso artistico in una fase significativa della modernità europea. La rassegna presenta opere originali e installazioni digitali, offrendo uno sguardo sulla creatività e il contesto culturale dell’epoca.

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La Parigi delle avanguardie tra atelier, caffè e gallerie, con al centro il lavoro di Amedeo Modigliani e le sue muse in una stagione cruciale della modernità europea. È stata inaugurata nelle sale di Villa Casati Stampa, la mostra “Modigliani, i volti della modernità“. Un percorso espositivo dedicato all’artista livornese che intreccia biografia, storia dell’arte e racconto umano. L’esposizione accompagna il pubblico in un percorso, che si articola tra 31 opere litografiche, affiancate da pannelli narrativi, documenti storici, una grande timeline biografico-cronologica e contenuti multimediali, fino a un’esperienza immersiva in realtà virtuale dedicata alla ville lumière. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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