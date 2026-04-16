Milano dal 17 al 19 aprile | tra arte realtà virtuale e musei gratuiti

Da ameve.eu 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 17 al 19 aprile 2026, Milano ospiterà una serie di eventi dedicati alla cultura e alla sostenibilità urbana. Durante questa tre giorni, saranno organizzate attività tra arte, realtà virtuale e musei aperti gratuitamente. La città si prepara a offrire spettacoli, mostre e incontri legati a vari settori, con un calendario che coinvolgerà diversi quartieri e spazi pubblici. Le iniziative si concentrano sulla promozione culturale e sulla valorizzazione delle tradizioni locali.

Tra il 17 e il 19 aprile 2026, Milano si trasforma in un palcoscenico multidisciplinare dove cultura, sostenibilità urbana e tradizioni gastronomiche si intrecciano per offrire un ventaglio di attività che spaziano dal cinema alla ricerca archeologica. Il fine settimana milanese propone un programma denso che coinvolge diversi quartieri, dalla vivacità dei Navigli alla zona della Stazione Centrale, fino alle aree periferiche come Legnano e Gorgonzola, con un occhio di riguardo per l’offerta gratuita e per le nuove tecnologie applicate alla formazione. L’eredità artistica e la memoria storica tra musei e realtà virtuale. Il tessuto culturale milanese si apre a una riflessione profonda sul passato attraverso diverse direttrici espositive.🔗 Leggi su Ameve.eu

milano dal 17 al 19 aprile tra arte realt224 virtuale e musei gratuiti
© Ameve.eu - Milano dal 17 al 19 aprile: tra arte, realtà virtuale e musei gratuiti

Notizie correlate

Leggi anche: I Musei di Nervi protagonisti del tour immersivo “Inside Monet”, tra natura e realtà virtuale

Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 17 al 19 aprile: tutti gli eventiCosa fare a Milano 17 al 19 aprile?Giornate di supereroi, mercatini e street food animano il nuovo fine settimana Milano con eventi aperti a tutti e...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Palazzo Reale per Milano Art Week 2026 - Palazzo Reale Milano - Comune di Milano; Milano Art Week 2026 - 13–19 Aprile - Programma e mostre; Miart 2026 a Milano: date, programma ed eventi; Festival enogastronomici, sagre ed eventi del weekend dal 17 al 19 aprile 2026.

milano dal 17 al aprileCosa fare (anche gratis) a Milano dal 17 al 19 aprile: tutti gli eventiCosa fare a Milano 17 al 19 aprile? Giornate di supereroi, mercatini e street food animano il nuovo fine settimana Milano con eventi aperti a tutti e pieni di novità. Primo tra tutti: il Superman Day, ... milanotoday.it

milano dal 17 al aprileCosa fare a Milano e in Lombardia nel weekend 17-19 aprile 2026Eventi, sagre e mercatini a Milano e in Lombardia nel weekend 17-19 aprile 2026: Art Week, miart, mondeghili a Gorgonzola, tulipani ad Arese e gite fuori porta. milanofree.it

Digita per trovare news e video correlati.