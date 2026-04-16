Milano dal 17 al 19 aprile | tra arte realtà virtuale e musei gratuiti

Dal 17 al 19 aprile 2026, Milano ospiterà una serie di eventi dedicati alla cultura e alla sostenibilità urbana. Durante questa tre giorni, saranno organizzate attività tra arte, realtà virtuale e musei aperti gratuitamente. La città si prepara a offrire spettacoli, mostre e incontri legati a vari settori, con un calendario che coinvolgerà diversi quartieri e spazi pubblici. Le iniziative si concentrano sulla promozione culturale e sulla valorizzazione delle tradizioni locali.

Tra il 17 e il 19 aprile 2026, Milano si trasforma in un palcoscenico multidisciplinare dove cultura, sostenibilità urbana e tradizioni gastronomiche si intrecciano per offrire un ventaglio di attività che spaziano dal cinema alla ricerca archeologica. Il fine settimana milanese propone un programma denso che coinvolge diversi quartieri, dalla vivacità dei Navigli alla zona della Stazione Centrale, fino alle aree periferiche come Legnano e Gorgonzola, con un occhio di riguardo per l’offerta gratuita e per le nuove tecnologie applicate alla formazione. L’eredità artistica e la memoria storica tra musei e realtà virtuale. Il tessuto culturale milanese si apre a una riflessione profonda sul passato attraverso diverse direttrici espositive.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano dal 17 al 19 aprile: tra arte, realtà virtuale e musei gratuiti Notizie correlate Leggi anche: I Musei di Nervi protagonisti del tour immersivo “Inside Monet”, tra natura e realtà virtuale Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 17 al 19 aprile: tutti gli eventiCosa fare a Milano 17 al 19 aprile?Giornate di supereroi, mercatini e street food animano il nuovo fine settimana Milano con eventi aperti a tutti e... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Palazzo Reale per Milano Art Week 2026 - Palazzo Reale Milano - Comune di Milano; Milano Art Week 2026 - 13–19 Aprile - Programma e mostre; Miart 2026 a Milano: date, programma ed eventi; Festival enogastronomici, sagre ed eventi del weekend dal 17 al 19 aprile 2026. Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 17 al 19 aprile: tutti gli eventiCosa fare a Milano 17 al 19 aprile? Giornate di supereroi, mercatini e street food animano il nuovo fine settimana Milano con eventi aperti a tutti e pieni di novità. Primo tra tutti: il Superman Day, ... milanotoday.it Cosa fare a Milano e in Lombardia nel weekend 17-19 aprile 2026Eventi, sagre e mercatini a Milano e in Lombardia nel weekend 17-19 aprile 2026: Art Week, miart, mondeghili a Gorgonzola, tulipani ad Arese e gite fuori porta. milanofree.it Se c'è una settimana in cui Milano cambia volto, è proprio la DesignWeek! Non semplici eventi, ma serate costruite ad hoc tra arte, immaginazione, cultura, design e stile che solo la nostra città può ospitare Qui i nostri eventi consigliati: trovate tutte le informa - facebook.com facebook AGGIORNAMENTO Ore 12:48 16/04/2026 A4 MILANO-BRESCIA Milano CODA di 2 km per incidente tra Dalmine e Trezzo dal km 162 x.com