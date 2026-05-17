Il costruttore automobilistico statale cinese ha annunciato un investimento di un miliardo di euro destinato a rafforzare la produzione di veicoli a Wuhan. L’obiettivo è avviare la produzione di quattro modelli di marchi internazionali, tra cui Jeep e Peugeot, presso lo stabilimento della città. La decisione arriva in un momento di crescita del settore automobilistico locale e coinvolge l’ampliamento delle capacità produttive di una fabbrica già esistente. La realizzazione dei nuovi modelli dovrebbe partire entro i prossimi mesi.

L’annuncio più importante non poteva che precedere l’appuntamento cruciale. I riflettori Stellantis sono già puntati su Auburn Hills, in Michigan e si accenderanno il 21 maggio, con la presentazione del nuovo piano industriale a cui l’amministratore delegato Antonio Filosa affida il riallineamento dei conti economici, ma anche la definizione della gamma prossima ventura di marchi come Alfa Romeo, Opel, Fiat e Peugeot, grazie all’arrivo di varianti di motorizzazione full hybrid o ibride range extender. Con una scelta di tempi non certo casuale, proprio l’azienda guidata da Antonio Filosa lascia precedere l’evento da un comunicato ufficiale di natura squisitamente strategica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dongfeng e Stellantis, un miliardo di euro per costruire Jeep e Peugeot in Cina

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