La Domotek Volley di Reggio Calabria ha ottenuto una vittoria importante nella quarta partita contro la squadra di Reggio Emilia. La sfida si conclude con il successo della squadra di casa, spostando l’attenzione sulla partita decisiva prevista per mercoledì al PalaCalafiore. L’incontro tra le due formazioni ha acceso il pubblico nel palazzetto, preparando il terreno per la sfida finale che deciderà l’unica promozione.

La Domotek Volley Reggio Calabria ha conquistato una vittoria fondamentale in quarta gara contro il Reggio Emilia, spostando l’asse della sfida per la promozione sulla partita decisiva di mercoledì. Il successo è arrivato grazie a un impatto travolgente del pubblico nel PalaCalafiore, che ha permesso alla squadra calabrese di rimandare la conclusione della serie al quinto incontro. Il tecnico Polimeni ha espresso profondo orgoglio per la prestazione mostrata dai propri atleti, sottolineando come la squadra sia riuscita a rendere la contesa estremamente accesa contro un avversario di altissimo livello. Secondo le valutazioni dell’allenatore, la forza del gruppo è dimostrata dai numeri stagionali: infatti, delle quattro sconfitte subite dal Reggio Emilia durante tutta la stagione, tre sono state inflitte proprio dalla compagine reggina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Domotek Volley: il PalaCalafiore infiamma la sfida per la promozione

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