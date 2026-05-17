Domotek in Serie A2 Cannizzaro | Questa impresa non è un punto di arrivo ma l’inizio di una nuova straordinaria sfida

La squadra di pallavolo ha ottenuto una promozione storica in Serie A2, grazie a una prestazione caratterizzata da grande determinazione e passione. L’allenatore ha dichiarato che questa promozione non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova sfida. La vittoria viene definita un risultato importante non solo per la squadra, ma anche per la città, che si vede rappresentata in una competizione nazionale di livello superiore. L’impresa viene vista come un riconoscimento per il movimento sportivo locale.

“Con una prestazione di immenso cuore e grinta, sprigionando il massimo del carattere e del talento, la Domotek Volley ha conquistato una storica promozione in Serie A2 che, di fatto, è una promozione per tutta la città, che dà lustro all'intero movimento sportivo reggino”.Così Francesco. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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